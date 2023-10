Jeff Goldblum compie 71 anni: 'Non pensavo di poter guadagnare con un mestiere così'

Cosa sarebbe il cinema senza uno come Jeff Goldblum? Da La Mosca a Il Grande Freddo all'ovvio Jurassic Park, l'attore che oggi compie 71 anni ci ha regalato un numero incredibile di personaggi indimenticabili: e pensare che, anni fa, era lui il primo a ritenere improbabile il poter arrivare ad avere un simile successo.

Goldblum ha recentemente ripercorso i passi della sua incredibile carriera nel corso di una lunga intervista, ricapitolando i passaggi fondamentali di un percorso nel quale non credeva neanche lui: pur avendo cominciato a recitare praticamente da bambino, infatti, il buon Jeff non riteneva in alcun modo possibile guadagnarsi da vivere facendo l'attore.

"I miei genitori non avevano nulla a che fare con il mondo dello spettacolo ma ogni estate mi iscrivevano a campus estivi di arte, teatro e ballo. Ho iniziato a sognare di fare l'attore fin da bambino ma non avevo il coraggio di dirlo perché non ci credevo nemmeno io. E quando ho cominciato a studiare recitazione ero sbalordito alla prospettiva di potermi guadagnare da vivere con un mestiere così improbabile. Eppure, miracolosamente, è successo" sono state le sue parole. Che disastro sarebbe stato se Goldblum avesse mollato prima del tempo: noi, onestamente, non glielo perdoneremmo mai!