Jeff Goldblum commenta il 'rientro' di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe

Anche il Gran Maestro è felice del ritorno all'ovile di una delle pecorelle. Jeff Goldblum commenta l'esito positivo dell'accordo tra Sony e Disney per avere Spider-Man nel MCU

Nei mesi scorsi si era fatto un gran parlare della "Questione Spider-Man" e dei tira e molla che sono stati tra le due compagnie coinvolte nella débâcle.

A tal proposito, nel corso della D23Expo, durante la quale era stata annunciata la sua personale serie di Disney+ The World According to Jeff Goldblum, che ha debuttato proprio questa settimana sul servizio streaming, l'attore interprete del Gran Maestro in Thor: Ragnarok, Jeff Goldblum, aveva ammesso di non essere a conoscenza dell'accaduto, e la sua reazione nel sentire il resoconto dei fatti era stata decisamente impagabile.

Adesso, Goldblum commenta gli ultimi sviluppi della vicenda, dato che durante un'intervista con BuzzFeed gli è stato chiesto nuovamente un parere al riguardo.

"Ancora una volta, non ho seguito molto l'argomento, so che dovrei" dice ridendo "Ma da quel che mi pare di capire, tutto è finito per il meglio. Come ho detto nel video, avevo fiducia nei giocatori in campo. Sono adulti, e dei professionisti. E immagino che quello che vogliono tutti sia il meglio per tutta la comunità, e che questo debba includere un matrimonio, un matrimonio di successo, e delle nuove storie con Spider-Man. Quindi bravi, sono davvero felice".

In realtà, l'accordo prevede ancora un terzo film di Spider-Man in uscita nel 2021, e un'apparizione non specificata in un'altra delle pellicole targate Marvel Studios. Ma a questo punto, prendiamo quel che passa il convento, e chissà che in futuro non arrivino altre buone notizie al riguardo.