Jeff Goldblum apprende dell'addio di Spider-Man al MCU: la reazione è spettacolare!

Ospite al D23 di Anaheim per presentare la giù attesissima e intrigante docu-serie The World According to Jeff Goldblum, l'attore titolare del progetto è stato intervistato sul red-carpet dell'evento dai microfoni di Playlist, che lo hanno reso partecipe del divorzio tra Sony e Marvel sulla co-gestione di Spider-Man.

Come sappiamo, non è stato raggiunto un accordo per un terzo film curato dai Marvel Studios di Kevin Feige, fatto che ha portato alla separazione delle parti, con la Sony che torna ora in pieno possesso dell'egida artistica del personaggio, mentre la Disney perde uno dei suoi protagonisti più amati dopo cinque anni di inserimento nelle fila del MCU, tanto da renderlo nella pratica il successore di Iron Man.



Ebbene, Goldblum non ne era a conoscenza e, nel venirlo a sapere, ha una reazione sbalordita e sconvolta, davvero assurda a ben guardare, tanto che inizia a balbettare per chiedere "cos'è successo?", per poi mettersi curioso ad ascoltare le parole della giornalista. Il "produttese" è però "greco per l'attore", che dice semplicemente: "Buona fortuna, spero di risolva".



Ma a quanto pare non c'è nulla da risolvere, come suggerito sia da Kevin Feige che da Tom Holland in una recente intervista, dove hanno sottolineato di aver sempre saputo di "avere solo una certa quantità di tempo a disposizione per sfruttare il personaggio, prima che tutto tornasse a com'era prima". Si dicono soddisfatti dell'esperienza, Holland promette che continuerà a interpretare Spider-man e amici come prima.