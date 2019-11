Jeff Goldblum anticipa il suo ritorno in Thor: Love & Thunder e What If ...?

Nel corso di una recente intervista Jeff Goldblum, interprete del Gran Maestro nel Marvel Cinematic Universe, ha fatto intendere che tornerà nei panni dell'amato personaggio anche in Thor: Love & Thunder.

Goldblum aveva esordito nella produzione Marvel Studios nel precedente capitolo della saga di Thor, Ragnarok, scritto e diretto sempre da Taika Waititi, che sta sviluppando anche il quarto episodio. L'attore, parlando con BuzzFeed nell'intervista che trovate in calce all'articolo, ha dichiarato che ulteriori apparizioni del Gran Maestro sono state già programmate, sicuramente nella serie tv What If ...? e probabilmente anche in Love & Thunder.

"Ne stiamo parlando, in effetti. Sai, lo spero. Adoro Taika Waititi, è un grande regista e un mio amico, quindi lo spero. In verità, ho recitato in quella parte proprio un paio di giorni fa. Sono andato ai Disney Studios e ho registrato la voce del Gran Maestro per un episodio dello show chiamato What If ...?, che sarà su Disney+".

Insomma, la partecipazione di Goldblum alla curiosa mini-serie televisiva che mostrerà realtà alternative del MCU è da considerare come ufficiale, e stando alle sue parole Waititi ha in serbo per l'attore anche un ruolo in Thor 4. Come sempre.

Attendiamo ulteriori conferme. Nel frattempo diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad alcune precedenti dichiarazioni di Taika Waititi su Thor: Love & Thunder. Qualora vi foste persi la notizia qualche tempo, vi ricordiamo che il regista tornerà anche a recitare nella parte di Korg.