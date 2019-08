Jeff Goldblum dice che 'amerebbe da pazzi' tornare in Thor: Love and Thunder

In occasione della presentazione dell'affascinante e già attesissima docu-serie Disney+ intitolata The World According to Jeff Goldblum, l'interprete del Grandmaster in Thor: Ragnarok di Taika Waititi è stato intervistato da Syfywire su diversi argomenti, incluso ovviamente un suo eventuale ritorno in Thor: Love and Thunder.

Discutendo dell'eventualità di riprendere il ruolo nel quarto film del franchise, sempre scritto e diretto da Taika Waititi e con il ritorno di Natalie Portman nei panni di Jane Foster ma anche in quelli della Potente Thor, Goldblum ha lasciato intendere tutto il suo amore per la parte e il desiderio di tornare a collaborare con Waititi, aggiungendo anche diverse volte di non "poter rivelare nulla", suggerendo magari un suo coinvolgimento nel progetto.



Queste le sue parole: "Non posso davvero rivelare alcun segreto. So che si sono stati dei rumor e delle voci al riguardo... Posso solo dirvi che adoro quel personaggio e amo in particolare lavorare con Taika Waititi, che reputo un regista assolutamente brillante. Le persone alla Marvel sanno come fare i film. È stata un'esperienza davvero piacevole. Sono molto gentili. Adoro quel cast. Voglio sicuramente tornare a fare qualcosa con Taika".



Intanto vi ricordiamo che The World According to Jeff Goldblum andrà in streaming in America su Disney+ a partire dal prossimo 12 novembre, mentre Thor: Love and Thunder uscirà nelle sale cinematografiche il 5 novembre 2021.