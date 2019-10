Jeff Garlin conferma il suo cameo in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

In prossimità dell'arrivo nelle sale dei vari capitoli di Star Wars spuntano le rivelazioni sui cameo di attori più o meno conosciuti che sono stati coinvolti nel progetto. Basti pensare a Daniel Craig in Il risveglio della Forza o Tom Hardy in Gli Ultimi Jedi. Per quanto riguarda L'Ascesa di Skywalker è stato confermato quello di Jeff Garlin.

La star di Curb Your Enthusiasm e della serie tv The Goldbergs ha timidamente confermato che apparirà in un cameo nel film, anche se ha chiarito che sarà diverso dai cameo famosi del passato.

"Sono una di quelle persone che sono dentro al film e tu dici 'Chi è quello? 'perché la gente saprà chi sono io...non lo dirò, non voglio farlo'. Ma ci sono. Lavoro con il ragazzo, C-3PO; a proposito, indossa il vestito letteralmente. Un vero gentiluomo, molto gentile. Ma prende il ruolo molto sul serio. Era molto concentrato e serio".



L'attore ha specificato inoltre di non avere battute nel film. Dopo la rivelazione, i fan su Twitter hanno affermato di essere a conoscenza del ruolo che interpreterà Garlin...

Tra i cameo del passato piuttosto conosciuti anche quello di Simon Pegg nel ruolo di Unkar Plutt, realizzato in parte con la CGI.

Jeff Garlin ha già avuto esperienze di lavoro con la Disney, che l'ha scelto per una piccola apparizione anche in Star Wars.

J.J. Abrams in questi giorni ha parlato in particolare modo del ritorno di Palpatine e dei Cavalieri di Ren che avranno dei nomi individuali.