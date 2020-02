Jeff Fowler rivela qual è stata la sfida più grande nel suo Sonic - Il film

Nel corso di una recente intervista concessa a Digital Spy, Jeff Fowler ha rivelato quale sia stata la sfida più grande affrontata durante la lavorazione di Sonic - Il film, tenendo di lato ovviamente la questione del restyling del personaggio principale e il caso mediatico scoppiato in rete dopo il trailer.

Come confermato dal regista, la sfida più grande affrontata è stata la trasposizione dal videogame al grande schermo del personaggio di Robotnik, nemesi del protagonista bluastro interpretata da Jim Carrey. Il desiderio principale della produzione, rivela sempre Fowler, era quello di mantenere le caratteristiche del personaggio, donandogli tuttavia più tratti che lo rendessero credibile e ben strutturato. "Con Robotnik non aveva così tanto materiale da cui attingere dalla fonte principale, perché si tratta di questo personaggio sopra le righe e con baffi arruffati sul volto, quindi cercavamo di renderlo più credibile. Ovviamente ci siamo divertiti molto con il suo personaggio, il suo sviluppo è stato grandioso, già solo per il semplice fatto di avere Jim Carrey nella parte, con tutte le idee che ha portato con se e inserito. Ha veramente capito il personaggio nella maniera più incredibile. Aveva moltissime idee su come svilupparlo".

Sappiamo bene che Carrey è noto per le sue folli improvvisazioni sui set: "E' davvero divertente ammirarlo al lavoro, mentre inventa e prova cose. Realizzavamo sempre delle scene alternative o gag diverse e modi diversi per fare una scena. Ci ha dato veramente un mucchio di opzioni diverse e queste aiutano molto in sala montaggio".

In una recente intervista sul film, Carrey ha paragonato il suo ruolo a quello di un altro villain dei fumetti da lui interpretato, L'Enigmista in Batman Forever: "Si stanno entrambi arrovellando sull'albero della conoscenza. Stanno saltando di ramo in ramo e a volte cadono. Non li metterei l'uno contro l'altro. Credo che costituirebbero una grande squadra, ma sai, è come se Robotnik e qualsiasi super nemico arrivasse da un luogo di trascuratezza, con un'assoluta sensazione di inutilità che si manifesta attraverso creazioni magnifiche che sono progettate per controllare il mondo, per mettere la loro etichetta su tutti quanti, e a volte persino nel tuo flusso sanguigno con un po' di nanotecnologia".

Diretto da Fowler su una sceneggiatura di Patrick Casey, Josh Miller e Oren Uziel, il film vedrà James Marsden nei panni di un agente che farà amicizia con Sonic e Jim Carrey nel ruolo del villain, il Dottor Robotnik. Tra gli altri membri del cast figurano anche Adam Pally, Tika Sumpter e Natasha Rothwell.

Il primo adattamento cinematografico del personaggio - che è già apparso sul grande schermo in Ready Player One e Ralph Spacca Internet - arriverà nelle sale italiane il prossimo 13 febbraio. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Sonic - Il film. Nonostante i problemi che ne hanno rallentato la pubblicazione, Sonic viaggia verso un debutto di oltre 45 milioni.