Jeff Cohen dei Goonies ricorda Richard Donner: 'Persona squisita, mi pagò pure il college'

Richard Donner ha lasciato il segno in quasi tutti i generi cinematografici, modellando in una nuova forma il cinecomic moderno con Superman, il film dell'orrore con The Omen, l'action con Arma Letale o ancora il film a tema natalizio con SOS Fantasmi. Senza dubbio lo ricorderemo anche per I Goonies e Jeff Cohen lo ha ricordato con affetto.

L'attore, meglio noto per il ruolo di Chunk nel classico anni '80 I Goonies, ha rivelato nel corso di un comunicato rilasciato a Variety che Richard Donner gli pagò di tasca propria il college in un atto di generosità che gli cambiò la vita almeno tanto quanto ingaggiarlo nel cast del film scritto e prodotto da Steven Spielberg. Cohen, che oggi è un avvocato a Beverly Hills con uno studio tutto suo, Cohen & Gardner, ha dichiarato infatti che Donner e la moglie Lauren Shuler Donner erano lì presenti per lui anche quando ne aveva bisogno emotivamente durante gli anni del college.

"Dick Donner era la mia persona preferita al mondo. E' la persona migliore che abbia mai conosciuto. E' considerevolmente pieno di talento, pieno di gentilezza, pieno di amore, e come artista Dick Donner è uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Ha diretto il miglior cinecomic di tutti i tempi con Superman, è il tipico film che sconvolge il genere. Non avreste mai avuto il Batman di Tim Burton senza il suo Superman, non avreste avuto i film Marvel senza Superman. Dick Donner ha anche diretto il film per ragazzi migliore di sempre con I Goonies. Uno dei migliori horror di tutti i tempi con The Omen. Inoltre, uno dei migliori film natalizi di sempre con SOS Fantasmi. Una delle saghe action migliori di sempre con Arma Letale. Quale altro regista fa film così belli in ogni genere che tocca?

"Come essere umano Dick è stato molto gentile con me. Oggi sono un avvocato e ho uno studio a Los Angeles. Niente di tutto ciò sarebbe mai successo se Dick non mi avesse aiutato quando io non potevo fare nulla per lui. Per me è qualcosa di unico in questo ambiente. Dick Donner e Lauren Shuler Donner, poiché erano davvero generosi, mi pagarono il college quando andai a Berekley.

"Quando ho iniziato a fare l'attore Dick mi faceva fare l'assistente di produzione per lui e quando stavo per fare domanda per il college gli chiesi se mi poteva scrivere una lettera di raccomandazione e lui accettò subito, disse 'certo, ragazzo'. Ti chiamava ragazzo se avevi 7 anni e anche se ne avevi 50. Gli scrissi una lettera con qualche indicazione su cosa poteva scrivermi e quando la lesse e seppe dei problemi che stavo affrontando, l'assenza di mio padre e tutto il resto, mi disse che lui e la moglie Lauren avrebbero pagato il college per me invece che scrivermi solo una lettera di raccomandazione. Ero scioccato. Mi sono dovuto sedere perché per me le spese per il college sarebbero state un problema. Mi cambiò la vita, non solo economicamente ma mi mostrò che Dick e Lauren credevano davvero in me".

Potete leggere il comunicato integrale su Variety. Anche Kevin Feige ci ha tenuto a ricordare Donner. Il produttore dei Marvel Studios ha infatti dichiarato: "La mia carriera la devo a lui".