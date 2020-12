Jeff Bridges, la star pubblica una foto dopo la diagnosi del linfoma:'Mi sento bene'

Il premio Oscar Jeff Bridges ha pubblicato un post ottimista dedicato ai fan per informarli sul suo attuale stato di salute dopo la diagnosi del linfoma, pubblicamente annunciata lo scorso ottobre. L'attore, 71 anni, nel post dichiara di sentirsi bene e si fa ritrarre in compagnia del suo adorato nuovo cagnolino bianco, Monty.

"Ecco le ultime news. Mi sento bene. Mi sono rasato i capelli. Ho preso un cagnolino, Monty. Ho compiuto gli anni, caspita sono 71" dichiara l'attore nel post, prima d'indirizzare i suoi fan al sito jeffbridges.com per maggiori informazioni.



Sul sito la star pubblica alcuni suoi bozzetti, informazioni per donare a No Kid Hungry e al suo amico colpito dal COVID, il musicista John Goodwin, e probabilmente in futuro... altre foto di Monty.

Jeff Bridges ha annunciato di avere un linfoma nel periodo autunnale, attraverso un post su Twitter nel quale scriveva:"New shit has come to light. Mi è stato diagnosticato un linfoma. Sebbene sia una malattia grave, sono fortunato ad avere una grande equipe di medici che mi segue e la prognosi è buona".

Jeff Bridges ha vinto il Cecil B. DeMille Award nel 2019 e l'Oscar al miglior attore protagonista per il suo ruolo in Crazy Heart nel 2010, mentre prima di sapere della malattia aveva appena terminato le riprese della serie FX, The Old Man.

Nello show interpreta un agente della CIA in pensione che tenta di fuggire da un passato travagliato.