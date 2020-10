Jeff Bridges, la star de Il Grinta lancia un sito web dedicato ai problemi a lui più cari

Dopo l'annuncio della recente diagnosi di cancro di Jeff Bridges, ha deciso di lanciare un nuovo sito web dopo affrontare le problematiche che più gli stanno a cuore, rivelando ai fan che proprio la lotta contro il Male del Secolo gli ha permesso di apprezzare e interfacciarsi profondamente con la sua moralità.

Ricordiamo che Bridges, interprete de Il Grinta, 7 Sconosciuti a El Royale e Crazy Heart ha annunciato di essere affetto da una forma di linfoma attualmente in trattamento, e nella pagina del sito web ha scritto: "Questa cosa del cancro sta portando sentimenti di preziosità, gratitudine e amore vecchio stile, e molto a dire il vero, in grande".



Continua: "Sento tutto ciò che mi arriva e vi sono grato per tutto. È contagioso tutto questo amore, come una specie di virus positivo. Questo cancro mi sta facendo apprezzare la mia moralità, apprezzare l'impermanenza. E ho davvero tanto da condividere a tal proposito ed è questo il momento giusto per farlo".



In una lettera scritta di proprio pugno e caricata sul sito, Bridges parla dei problemi che affliggono il mondo, specie a livello climatico e ambientale, aggiungendo di voler "collaborare con i suoi fan per creare una vita e un mondo meraviglioso per tutti".



