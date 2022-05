Jeff Bridges aveva preso il COVID mentre era sotto chemio: 'Ero pronto a morire'

Jeff Bridges ha rivelato alla rivista People di essere stato "molto vicino alla morte" dopo aver contratto il COVID durante la chemioterapia per il cancro. Il Premio Oscar aveva annunciato nell'ottobre 2020 che gli era stato diagnosticato un linfoma. Bridges ha raccontato a People di avere avuto "un tumore di 12 centimetri per 9" nel suo corpo.

"Era come un bambino nel mio corpo. Non faceva male o altro", ha detto l'attore. Per combattere il cancro, Bridges ha iniziato quasi immediatamente la chemioterapia per infusione e successivamente quella orale. La chemioterapia si è dimostrata efficace, prima dell'arrivo della diagnosi di COVID. "Hanno trovato un cocktail che ha funzionato, e oh cavolo, ha funzionato in fretta", ha detto Bridges. "Quella cosa è implosa".

La salute di Bridges è peggiorata nel gennaio 2021 quando ha contratto la malattia COVID. Poiché i trattamenti chemioterapici avevano gravemente indebolito il suo sistema immunitario, il corpo di Bridges non aveva alcuna linea di difesa contro il coronavirus.

"Non avevo difese. È questo che fa la chemio: ti priva di tutto il sistema immunitario. Non avevo nulla per combatterlo", ha detto Bridges. "Il COVID ha fatto sembrare il mio cancro una cosa da nulla". Bridges ha trascorso cinque mesi in ospedale a causa delle conseguenze della sua battaglia contro il COVID. L'attore ha raccontato che non riusciva a girarsi sul letto senza l'aiuto di un'infermiera e di una bombola d'ossigeno.

"Ero molto vicino alla morte", ha detto Bridges. "I medici continuavano a dirmi: 'Jeff, devi combattere. Non stai combattendo'. Ero in modalità di resa. Ero pronto ad andare. Stavo ballando con la mia mortalità".

Fortunatamente, Bridges è migliorato e adesso il cancro è in remissione; attualmente è impegnato nella promozione della sua nuova serie The Old Man che debutterà il 16 giugno su FX e successivamente su Disney+. Ecco il trailer di The Old Man.