Jeff Bridges pensa al ritiro dalle scene: 'Dopo la malattia ci ho pensato seriamente'

Nel corso di una recente intervista concessa a Variety, Jeff Bridges ha parlato della possibilità di ritirarsi dalle scene e di come questa decisione rimanga tutt'ora aperta e non definitiva. Bridges, che tra non molto vedremo in The Old Man, dopo i suoi problemi di salute, ha dichiarato di non escludere più nulla e che sarà il caso a decidere.

La star ha ricordato che suo padre ha finito per lavorare fino a poco prima di morire. Forse la stessa cosa accadrà a Bridges, ma lui non è concentrato sulla fine. Il suo cancro è in remissione e ha sconfitto il COVID, quindi il futuro deve sembrare molto luminoso dopo tutte le difficoltà incontrate negli ultimi anni. Qualunque cosa accada, Bridges sarà pronto ad affrontarla a testa alta.

"Pensavo che dopo la mia malattia non sapevo se sarei tornato a lavorare", ha spiegato Bridges. "Pensavo di ritirarmi, molto seriamente. E non lo so. Sai, mio padre ha lavorato fino alla fine. Non lo so, lascio che sia il caso a decidere come andrà a finire. Non ne sono sicuro".

"Sono profondamente grato per l'amore e il sostegno della mia famiglia e dei miei amici", aveva scritto l'attore sul suo blog. "Il mio cancro è in remissione. La massa di 9 "x12" si è ridotta alle dimensioni di una biglia. Il mio Covid è nello specchietto retrovisore. Il Covid mi ha dato una bella lezione, ma ora sono vaccinato con due dosi e mi sento molto meglio. Ho sentito dire che il vaccino può aiutare le persone che fanno lunghi viaggi. Forse è questa la causa del mio rapido miglioramento".

In Italia rivedremo Bridges in The Old Man su Disney Plus a partire dal 28 settembre prossimo. Composto da ben sette episodi, racconta la storia di un ex agente della CIA che ormai vive fuori dal giro. La sua tranquillità viene intaccata quando l'anziano viene preso di mira e attaccato da un killer. L'uomo si trova dunque costretto a fuggire. A dare la caccia al killer è il vicedirettore dell'FBI per il controspionaggio.

The Old Man è stato rinnovato per una seconda stagione, quindi rivedremo ancora al lavoro Jeff Bridges.