Jeff Bridges parla dei suoi personaggi più celebri in questa emozionante clip

Nel corso di una lunga video intervista con GQ, il leggendario premio Oscar Jeff Bridges ha rievocato i migliori momenti della sua carriera, nello specifico concentrandosi sui suoi ruoli più famosi.

Ogni cinefilo degno di questo nome potrebbe stare ore ed ore ad ascoltare la voce del protagonista di Crazy Heart, e se in questo sabato ottobrino avete un po' di tempo da dedicargli lui in circa diciassette minuti vi racconterà la sua illustre carriera nel video che trovate in calce all'articolo.

Jeff Bridges è uno degli attori più apprezzati ed iconici di tutti i tempi, con oltre cinquant'anni di interpretazioni alle spalle. La sua cavalcata nel mondo del cinema iniziò nel 1970 con I Sentieri della Rabbia di Paul Bogart, e appena un anno dopo nel 1971 ottenne la sua prima candidatura agli Academy Awards, come attore non protagonista in The Last Picture Show di Peter Bogdanovich.

Nel corso degli anni ha preso parte ad alcuni dei film più famosi della storia del cinema dando vita a personaggi indimenticabili: suoi i ruoli in Thunderbolt, Lightfoot, King Kong, TRON, I Cancelli del Cielo, Starman, Il Grande Lebowski, Iron Man, e tanti altri ancora. A quanto pare, come vedrete nel video, per ogni film l'attore ha un aneddoto divertente da ricordare.

Recentemente Bridges ha preso parte a Hell or High Water, Kingsman: Il Cerchio d'Oro e Fire Squad - Incubo di Fuoco, e prossimamente tornerà in 7 Sconosciuti a El Royale di Drew Goddard.