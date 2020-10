Jeff Bridges, il Drugo Lebowski ha un linfoma: ecco il suo messaggio

Il premio Oscar Jeff Bridges ha annunciato sui social che gli è stato diagnosticato un linfoma. Bridges, 71 anni a dicembre, ha comunicato la notizia ai fan tramite Facebook, Twitter e Instagram, approfittando del momento per invitare gli americani a recarsi alle urne per votare alle prossime elezioni presidenziali USA.

"Come direbbe il Drugo, nuova merda è venuta alla luce. Mi è stato diagnosticato un linfoma. Anche se si tratta di una malattia grave, mi sento fortunato ad avere a disposizione una grande squadra di medici e la prognosi è buona. Sto iniziando le cure e vi terrò aggiornati sulla mia guarigione" ha dichiarato l'attore sui social.



Su Twitter l'attore ha espresso tutto il suo riconoscimento per il sostegno e l'affetto ricevuto da amici, fan e famiglia:"Sono profondamente grato per l'amore e il sostegno che sto ricevendo dalla mia famiglia e dagli amici. Grazie per le vostre preghiere e auguri di pronta guarigione".

Infine un appello agli americani:"Per favore ricordatevi di andare a votare, siamo insieme in questa situazione. Con amore, Jeff".

Veterano di Hollywood, Jeff Bridges ha debuttato al cinema negli anni '70 ed è stato nominato agli Oscar per ben sette volte, tra cui la candidatura per L'ultimo spettacolo.

Ha vinto il premio Oscar nel 2010 per la sua interpretazione di un cantante country che combatte contro l'alcolismo in Crazy Heart di Scott Cooper.

Tuttavia è conosciuto in tutto il mondo per il personaggio del Drugo in Il grande Lebowski dei fratelli Coen. Altri credit importanti sono quelli in film come Una calibro 20 per lo specialista, Starman, I favolosi Baker, La leggenda del re pescatore e Iron Man del Marvel Cinematic Universe.

