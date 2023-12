Jeff Bridges compie 74 anni: 'Io sono un prodotto del nepotismo'

Nella Hollywood dei giorni nostri si fa un gran parlare del problema del nepotismo: gli attacchi ai cosiddetti nepo baby sono all'ordine del giorno, così come le ragioni che questi ultimi provano ad opporre a propria difesa. Chi non ha mai fatto mistero di aver goduto di un bel po' di privilegi, però, è Jeff Bridges.

L'attore che oggi compie 74 anni e che recentemente si è detto aperto a un sequel de Il Grande Lebowski (ma solo qualora i Coen fossero coinvolti) viene infatti da una famiglia di attori quali erano suo padre Lloyd Bridges e sua madre Dorothy Simpson, nonché suo fratello maggiore Beau Bridges: una condizione di vantaggio che il buon Jeff non ha mai negato.

"Alla fine una delle cose più difficili quando vuoi fare l'attore è ottenere la tua prima occasione. Io sono un prodotto del nepotismo, per me le porte sono sempre state aperte. Ho fatto un sacco di film prima che cominciassi a decidere io quali film fare. C'è sempre stata una certa preoccupazione sul fatto che potessi effettivamente meritarmelo o meno. Penso che risparmierò alle mie figlie tutto questo" sono state le sue parole. Certo, ad averne di nepo baby come Jeff Bridges! Vi vengono in mente altri esempi meritevoli di "raccomandati" di Hollywood? Fatecelo sapere nei commenti!