Jeff Bridges, l'annuncio sperato: Cancro in remissione, andrò al matrimonio di mia figlia

A quasi un anno dalla diagnosi della malattia annunciata sui social, l'attore Jeff Bridges ha finalmente confermato di aver superato la propria malattia e che adesso il cancro è in remissione.

Lo scorso ottobre, l'attore premio Oscar aveva annunciato che gli era stato diagnosticato un linfoma, per il quale si sarebbe sottoposto a chemioterapia. Il suo messaggio aveva scatenato la reazione dei propri colleghi di Hollywood e dei fan, che si erano precipitati sui social per lasciare messaggi di incoraggiamento: ora Jeff Bridges ha pubblicato un lungo messaggio sul suo sito web in cui ha condiviso che la massa tumorale si è drasticamente ridotta dopo i trattamenti. Spina nel fianco però il Covid-19, che ha recentemente colpito l'attore costringendolo a prolungare la degenza ospedaliera di cinque settimane. "Il Covid mi ha preso a calci nel culo, ma sono vaccinato con doppia dose e mi sento molto meglio ora", ha scritto, aggiungendo che sebbene abbia vissuto "momenti di tremendo dolore" si è sentito anche "felice e gioioso per la maggior parte del tempo".

Altrove nella nota, Bridges ha spiegato che ha quasi finito con l'assistenza di ossigeno e non vede l'ora di accompagnare sua figlia Haley al suo imminente matrimonio. "Questo contatto con la mortalità mi ha portato un vero dono", ha insistito l'attore 71enne. "La vita è breve e bella. L'amore è tutto intorno a noi e disponibile in ogni momento. Dobbiamo aprirci per ricevere il suo dono. Non pensavo che l'avrei mai detto, ma avere il cancro e prendersi il Covid è stato istruttivo, perché ho imparato di più sull'amore"