Jeff Beck, morta la leggenda del rock: Johnny Depp devastato per la scomparsa dell'amico

Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Jeff Beck, leggenda del rock, vincitore di otto Grammy Award e uno dei musicisti più influenti nella storia di svariati generi musicali. Inserito al quinto posto nella lista dei migliori chitarristi di sempre da Rolling Stone, Beck fa parte della Rock and Roll Hall of Fame.

Jeff Beck aveva 78 anni e la sua famiglia ha annunciato che si è spento a causa di una meningite batterica:"A nome della sua famiglia è con profonda tristezza che condividiamo la notizia della morte di Jeff Beck. Dopo aver contratto improvvisamente la meningite batterica, è morto serenamente ieri. La sua famiglia chiede privacy mentre elabora questa tremenda perdita" si legge nella nota diffusa sui social.



Nel 1965 Jeff Beck sostituì Eric Clapton negli Yardbirds, e rimase con il gruppo suonando alcuni dei grandi classici della band come Heart Full of Soul e Over, Under, Sideways, Down. Suo collega nella band fu Jimmy Page, che in seguitò fondo i Led Zeppelin.



Il contributo di Jeff Beck alla musica ha contribuito in maniera preponderante ad evolvere la chitarra moderna spaziando nel blues, jazz fusion e hard rock. La morte di Jeff Beck ha sconvolto anche l'amico Johnny Depp, profondamente legato al musicista. Depp sarebbe rimasto al fianco di Beck fino all'ultimo, come riporta People. Johnny Depp suonò a Sheffield con Beck subito dopo la fine del procedimento legale in corso con l'ex moglie.



Dopo il processo contro Amber Heard, Johnny Depp aveva ricominciato il proprio percorso lavorativo proprio con Beck, con il quale intraprese un tour musicale che comprese anche l'Italia. La scorsa estate Johnny Depp e Jeff Beck hanno pubblicato un album insieme.