Jeepere Creepers: Reborn, ecco quando uscirà il primo capitolo della trilogia reboot

Jeepers Creepers è tornato ed è assetato di sangue. A quattro anni dal terzo capitolo del franchise cinematografico horror, la saga è pronta a tornare sul grande schermo con l'annunciato quarto film della serie, Jeepers Creepers: Reborn, di cui sono stati venduti i diritti di distribuzione a Screen Media.

Stando alle ultime informazioni, lo studio prevede di distribuire il progetto nelle sale cinematografiche nel corso dell'autunno del 2021, anche se non c'è ancora una data d'uscita precisa, che speriamo comunque arrivi entro i prossimi mesi. Screen Media aveva già pubblicato internazionalmente Jeepers Creepers 3.



Cosa più interessante e promettente di questo Jeepers Creepers: Reborn è il nome scelto per la regia. Stiamo infatti parlando di Timo Vourensola, in precedenza dietro agli esilaranti e assurdi Iron Sky e Iron Sky: The Coming Race. Il film fa comunque parte di una nuova trilogia dedicata al franchise di Jeepers Creepers.



Alla sceneggiatura di Jeepers Creepers: Reborn troviamo A (Iconoclast) e alla produzione Jake Seal. Non ci sono ancora informazioni sul cast del progetto, che crediamo comunque arriveranno a breve.



Vi terremo aggiornati su tutti dettagli del progetto.



Fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo capitolo del franchise horror, come sempre lasciando un commento in calce alla notizia.