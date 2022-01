Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy, l'epopea di Kanye West nel trailer del documentario Netflix

Netflix ha diffuso poche ore fa il primo trailer ufficiale di Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy, un documentario che il colosso dello streaming ha acquistato da Kanye West e che racconterà vent'anni nella vita e nella carriera del rapper, uno dei più influenti dell'ultima generazione in campo hip-hop. Il documentario sarà diviso in tre parti separate.

Prima di approdare su Netflix, questo attesissimo documentario su Kanye West farà il suo debutto alla prossima edizione del Sundance Film Festival nel corso di questo mese, per poi arrivare in streaming sulla piattaforma digitale a partire dal 16 febbraio. Il tutto è diretto dalla coppia formata da Clarence “Coodie” Simmons e Chike Ozah, al fianco di West fin dal primo singolo, Through The Wire, la pellicola si propone di ripercorrere 20 anni di carriera del rapper attraverso un periodo altrettanto lungo di riprese tra interviste, backstage, filmati in studio e altro ancora. Questa epopea verrà suddivisa in tre parti, in quanto nel trailer possiamo infatti scorgere il sottotitolo "Act 1".

Ogni puntata arriverà prima nelle sale e la settimana successiva su Netflix, per tre weekend consecutivi. Nel filmato vediamo la presenza anche di colleghi come Pharrell e Jay-Z, amico-nemico di West per eccellenza.

Di seguito la sinossi ufficiale: "Uno straordinario documentario evento presentato in tre atti e realizzato da Clarence “Coodie” Simmons e Chike Ozah, Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy, è un ritratto intimo e rivelatore basato sull'esperienza di Kanye West, che mostra sia i suoi giorni di formazione cercando di sfondare sia la sua vita oggi come brand mondiale e artista".

Non ci resta che attendere quindi il 16 febbraio prossimo, quando sarà diffusa su Netflix la prima parte di questo imperdibile documentario. Ricordiamo che Kanye West è l'uomo afroamericano più ricco al mondo mentre non è ancora chiaro se il documentario affronterà il recente divorzio di West da Kim Kardashian.