Gli Ultimi Jedi, Johnson torna a parlare della furia dei troll: 'Bisogna combatterli'

Nel corso della promozione di Glass Onion, il regista Rian Johnson è tornato a parlare dell'esperienza fatta nel franchise di Star Wars. Troupe e cast, all'epoca dell'uscita, furono sommersi di insulti razzisti e da troll. Johnson ha parlato di come reagire a questo tipo di provocazione.

"C'è stata una fase in cui l'idea comune era: 'Non nutrire il Troll. Ignoralo'" ha raccontato il regista. "Non è vero. Devi spegnerlo, come un corpo che combatte un'infezione". Johnson, fin dal primo momento si era mostrato propenso a rispondere ai flussi d'odio mossi contro la troupe e il cast. "Ma se c'è un barlume di speranza, è l'idea che le fanbase stiano diventando più sagge e realizzino, 'No, dobbiamo combattere queste persone'".

Johnson ha parlato degli Ultimi Jedi come ciò che Star Wars è per lui, rivelando un'idea molto personale e anticonformista rispetto a ciò che i registi precedenti aveva fatto. Una rottura totale di un universo ben strutturato ed oliato che, come prevedibile, a causato l'ira irrefrenabile di quei fan ancora legati al mondo di Star Wars più tradizionale che J.J Abrams aveva cercato di riportare sul grande schermo con Il Risveglio della Forza.

L'uscita nelle sale de Gli Ultimi Jedi causò non pochi problemi, soprattutto sui social, dove i fan più tossici del franchise arrivarono persino a parlare di cancellazione dal canone della pellicola. Se vi va di scoprire qualcosa di più sulla pellicola vi consigliamo la nostra recensione di Star Wars Gli Ultimi Jedi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!