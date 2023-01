Jeanne du Barry, le prime immagini di Johnny Depp nel ruolo di Luigi XV

Dopo la lunga querelle giudiziaria con l'ex moglie Amber Heard, Johnny Depp è pronto a tornare sul grande schermo nel nuovo film di Maïwenn, Jeanne du Barry, nel quale interpreta Luigi XV. Le prime immagini del film mostrano l'attore nel nuovo ruolo in cui lo vedremo al cinema, al fianco della regista, nonché interprete e autrice.

Jeanne du Barry è il sesto film in carriera diretto da Maïwenn, a dodici anni di distanza dal suo debutto in un lungometraggio con Polisse, che vinse il premio della giuria.

E proprio il nuovo film dell'artista francese potrebbe rappresentare il suo ritorno a Cannes, dato che le riprese sono terminate lo scorso ottobre. Naturalmente tutte le attenzioni sono concentrate su Johnny Depp - che a dicembre ha commosso tutti con un'improvvisata performance di Jack Sparrow - e la possibilità di rilanciare la propria carriera dopo le ultime travagliate annate.

I diritti per la distribuzione sono stati acquisiti da Netflix ma non è stata ancora annunciata una data d'uscita.

Nel caso di una presentazione del film a Cannes è probabile che l'opera venga distribuita intorno a metà 2023 ma non ci sono ancora novità al riguardo.



Nel cast del film anche Louis Garrel, Pierre Richard e Noémie Lvovsky.



Johnny Depp ha vinto la causa contro Amber Heard - conosciuta sul set di The Rum Diary - nel 2022, che aveva accusato l'ex marito di violenze domestiche.