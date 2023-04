Jeanne Du Barry, parla la regista Maiwenn: 'Lavorare con Depp? E' stato difficile'

aprire il prossimo Festival di Cannes ci sarà Jeanne Du Barry, film che vede Johnny Depp e Maiwenn come protagonisti assoluti.

Quest'ultima ne è anche la scrittrice/regista, e durante un'intervista per French Premiere Maiwenn ha parlato di alcune collisioni avvenute tra lei e l'attore hollywoodiano.

"Johnny è una star, un re... e un americano! (Johnny interpreterà Luigi XV). Mi è stato detto di non fargli sapere che stavamo aspettando che girasse una scena, non mi è stato permesso di bussare alla porta del suo camerino. Un giorno, l'ho fatto comunque. E lì mi ha fatto capire che avevo commesso un'intrusione inaccettabile e mi ha chiesto come mi sarei sentita se fosse venuto a bussare alla porta del mio camerino. Ho risposto che tutti lo fanno sempre. Perché è così che funziona un set in Francia!".

Insomma, le differenze tra le due realtà si sono fatte sentire, ma la regista ci ha tenuto nello specificare che Depp si è sforzato per venire incontro al suo approccio: "Stava facendo uno sforzo, anche se potevo vedere che era ancora un po' tutto confuso per lui. Ho capito che negli Stati Uniti, le stelle non vengono davvero dirette. Spiegano al regista come interpreteranno la scena e il regista segue il flusso. Ma in Francia, il capo è il regista. Quindi, per ogni ripresa, ho ovviamente girato le sue proposte, ma gli ho anche chiesto di interpretare la mia visione, in modo da poter avere una scelta durante il montaggio. Era un gioco per questo".