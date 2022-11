Jeanne Du Barry, finalmente Johnny Depp! Immagine primo piano come Luigi VX

Finalmente, e stavolta davvero, Johnny Depp. In tutto il suo primissimo piano nei panni di Luigi XV in vista del primo film con cui lo vedremo dalla fine del processo contro Amber Heard e dopo un'assenza di tre anni dallo schermo. Grazie a lui, Jeanne Du Barry ottiene grossi accordi distributivi e di sale!

Dopo la sentenza di Fairfax che ha riconosciuto a Johnny Depp il risarcimento e il dolo delle diffamazioni di Amber Heard per un totale – fatte le dovute differenze – di circa 8 milioni di dollari, l’attore è tornato alla ribalta con tantissimi progetti a breve scadenza. Non era tanto la compensazione dunque, irrisoria rispetto a quanto perso in cachet (e in salute personale) negli ultimi anni, ma la riabilitazione necessaria a tornare in pista.

Il più ravvicinato fra i film in uscita sarà Jeanne Du Barry, che ci aveva già mostrato Depp nei panni di Luigi XV con una prima foto in cui appariva però di profilo e bendato. Per il suo ritorno sullo schermo insomma, quell’immagine non era ancora abbastanza. Ma ora la Wild Bunch che ne ha acquisito i diritti distributivi ce lo mostra con un bel primo piano e (finalmente) un mezzo sorriso. Trovate l’immagine in calce all’articolo.

Jeanne Du Barry è un film indipendente francese che ripercorre la storia d’amore fra l’omonima cortigiana, interpretata dalla regista Maïwenn, e il Re di Francia Luigi XV, ruolo andato all’attore di Pirati dei Caraibi. La produzione ha confermato che le riprese sono iniziate il 26 luglio e sarebbero durate 11 settimane – quindi dovrebbero essere ormai concluse – con location che includono Versailles e altri castelli della regione parigina, oltre agli studios per quanto riguarda gli interni.

Nata in povertà, Jeanne è una giovane donna della classe operaia, affamata di cultura e piacere, che usa la sua intelligenza e il suo fascino per scalare uno dopo l'altro i gradini della scala sociale. Una volta conquistato il cuore di Luigi, Jeanne si trasferirà a Versailles, rompendo le etichette e scandalizzando a corte.

Per il film si era anche parlato di un coinvolgimento da parte di Netflix, per assicurarsi la distribuzione in alcune regioni con ampio distacco dalla distribuzione in sala. Questo nonostante la teoria di un produttore esperto di casi d’alto profilo, secondo cui Depp avrebbe dovuto limitarsi – per alcuni anni e prima di essere definitivamente riabilitato a Hollywood – a piccole società indipendenti ed europee, dove processi di questo tipo non interessano le produzioni a meno di gravi condanne.

Johnny Depp tornerà anche alla sua prima regia dopo 25 anni con Modigliani, un biopic sull’artista italiano.