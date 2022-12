Jeanne Du Barry, Johnny Depp ha creato problemi sul set? Gli ultimi rumor!

Come ben sapete, Johnny Depp vestirà i panni di Luigi XV in Jeanne Du Barry, film indipendente francese della regista Maïwenn e primo lavoro dell'attore dopo la fine del processo contro Amber Heard.

Ma secondo alcuni rumor non confermati e che quindi vi invitiamo a prendere con le 'pinze', la star di Pirati dei Caraibi avrebbe creato più di qualche problema alla regista. Infatti, secondo il commentatore cinematografico francese Bernard Montield, l'attore sarebbe arrivato sul set in ritardo numerose volte, cosa che avrebbe spinto Maïwenn a non farsi vedere per evitare Depp.

Se quanto successo si rivelasse veritiero, non gioverebbe di certo alla carriera dell'attore, che nel corso degli ultimi anni ha dovuto abbandonare diversi ruoli di spessore, come quello di Jack Sparrow o quello di Grindelwald nel franchise di Animali Fantastici.

Detto ciò, lo stesso Bernard Montield avrebbe affermato che nonostante questi presunti problemi, il lavoro dell'attore sul set sarebbe stato eccellente e di grandissimo livello. Jeanne Du Barry ripercorre la storia d’amore fra l’omonima cortigiana, interpretata dalla regista Maïwenn, e il Re di Francia Luigi XV. Le riprese si sono concluse da poco.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente anche il produttore di Pirati dei Caraibi ha parlato di Johnny Depp e di un suo eventuale ritorno.