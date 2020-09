Jean Reno: ecco i 5 film da non perdere dell'attore francese

Questa sera va in onda Un'estate in Provenza, un film del 2014 diretto da Rose Bosch con protagonista Jean Reno, uno dei migliori attori francesi del panorama internazionale. Scopriamo insieme i suoi 5 film da non perdere.

Gran parte del suo successo lo deve al sodalizio con il regista Luc Besson, che con alcune pellicole di grande spessore gli permette di farsi un nome e addirittura di giungere ad Hollywood. Indimenticabile ad esempio è Léon, il film del 1994 in cui interpreta un killer spietato ed efficiente usato dalla mafia che si imbatte in una ragazzina interpretata da Natalie Portaman con una complessa vicenda familiare e decide di adottarla.

Del 1998 è invece Le Grand Bleu che racconta la storia di una lunga rivalità tra due amici entrambi appassionati di immersioni. Dello stesso anno è Ronin dove Jean Reno recita al fianco di un attore del calibro di Robert De Niro. Si tratta di un film d'azione in cui alcuni agenti speciali si trovano a dover recuperare una valigetta contesa dall'IRA e dalla mafia russa.

Nel 2005 Reno partecipa a L'impero dei Lupi, un film di Chris Nahon in cui interpreta un poliziotto un po' particolare che si scontra con una casalinga di origini turche. Infine ma non per importanza citiamo Nikita, film del 1990 diretto sempre da Luc Besson ispirato dall'ascolto del brano omonimo di Elton John, in cui veste i panni di Vic L'eliminatore.

Molti altri sono sicuramente i film da citare, da Il Codice da Vinci al più recente Da 5 Bloods, quindi fateci sapere nei commenti quale è la vostra pellicola preferita. Intanto per ulteriori approfondimenti sul film in onda questa sera, date un'occhiata alla nostra recensione di Un'estate in Provenza.