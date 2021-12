Jean-Marc Vallée, le star di Big Little Lies ricordano il regista scomparso a 58 anni

Questa mattina la notizia della morte di Jean-Marc Vallée avvenuta a soli 58 anni ha sconvolto non poco il mondo di Hollywood che nelle ultime ore ha mostrato il suo dolore e tutta una serie di omaggi al regista canadese. In particolare, anche le star di Big Little Lies, serie vincitrice di un Emmy, hanno ricordato giustamente il lavoro di Vallée.

Qualche ora dopo la notizia della morte di Jean-Marc Vallée, le attrici protagoniste di Big Little Lies hanno ricordato con diversi post sui loro profili social il regista scomparso. Reese Witherspoon attraverso alcune storie su Instagram ha scritto: "Il mio cuore è spezzato. Il mio amico. Ti voglio bene". L'attrice Premio Oscar per Walk the Line aveva lavorato con il regista non solo alla serie HBO ma anche al film drammatico Wild, che le valse un'ulteriore candidatura agli Oscar nel 2015.

A fare eco alla collega anche Shailene Woodley, altra interprete di Big Little Lies, che sempre su Instagram ha pubblicato uno scatto che ritrae Jean-Marc Vallée di spalle sul set della serie, aggiungendo in didascalia: "So che in qualche modo trasformerai la morte in una grandiosa avventura. Una memorabile. Una che non vedo l’ora di leggere e di vedere quando arriverà il mio momento. Tuttavia non ha senso, amico. Non ce l’ha davvero. Forse quando domani ci sveglieremo sarai lì che ridi dicendo ce era solo un cortometraggio satirico che hai realizzato, che non è reale."

Al momento attuale non sono ancora state rese note le cause della morte del regista. Il decesso è avvenuto nel suo cottage nella periferia Quebec City. Jean-Marc Vallée si era fatto notare grazie alla commedia queer C.R.A.Z.Y., coming of age ambientata proprio in Canada, terra dalla quale proveniva, per poi esordire con la sua prima pellicola americana (in co-produzione con il Regno Unito) The Young Victoria con Emily Blunt protagonista. Il successo mondiale arriverà però nel 2013 con Dallas Buyers Club.

