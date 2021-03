Jean-Luc Godard, il regista francese pensa al ritiro? I dettagli in un nuovo video

Jean-Luc Godard è uno dei maestri del cinema francese, famoso per essere molto prolifico nonostante i 90 anni compiuti qualche mese fa. Tuttavia in una recente conversazione sul web Godard non ha escluso la possibilità di ritirarsi definitivamente dal mondo del cinema, chiudendo di fatto una carriera incredibile e leggendaria.

l'International Film Festival of Kerala ha organizzato una conversazione con Jean-Luc Godard, della durata di ben 85 minuti.

Una vera e propria lezione di cinema ma è inevitabile che, a livello mediatico, sia risaltata soprattutto la dichiarazione del regista sul suo possibile addio.



"Sto terminando la mia vita cinematografica - sì, la mia vita da regista di film - facendo due sceneggiature, e dopo dirò 'arrivederci, cinema'" ha dichiarato Godard.

Ovviamente i cinefili di tutto il mondo vorrebbero che il regista continuasse a sfornare film per sempre ma la frase di Godard è comprensibilissima, considerata la veneranda età del cineasta.

L'ultimo film uscito nelle sale di Godard è Le livre d'image, un collage di film, dipinti e brani musicali legati insieme alla narrazione e ad altri filmati originali di Godard e Anne-Marie Miéville.

Sarà davvero così o potremo assistere ancora per diversi anni a nuove opere di uno dei più importanti esponenti della Nouvelle Vague?



Jean-Luc Godard ha compiuto 90 anni lo scorso 3 dicembre. Sulle pagine di Everyeye potete la recensione di Adieu au langage, uscito nelle sale nel 2014, e penultimo film del regista.