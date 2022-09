Jean-Luc Godard, Juliette Binoche ricorda: 'Lavorare con lui era una doccia fredda'

Ci sono registi con cui lavorare è tutt'altro che semplice, per quanto gratificante: uno di questi era Jean-Luc Godard, almeno stando alle parole con cui Juliette Binoche ha descritto la sua esperienza con il padre della nouvelle vague sul set di Je Vous Salue, Marie, che nel 1985 lanciò definitivamente l'attrice di Film Blu.

Binoche ha infatti voluto ricordare prima di tutto il difficile provino sostenuto con il regista di Fino all'Ultimo Respiro: "Con lui sostenni una serie di provini che durarono un sacco di tempo. Nell'ultimo di questi dovetti rimanere nuda, pettinandomi i capelli e recitando una poesia che avevo imparato. Non scelse me per quel ruolo, ma ne creò uno nuovo per me" sono state le parole dell'attrice.

La star di Chocolat ha poi ricordato come, a differenza di quanto è possibile dire di altri grandi nomi della settima arte, lavorare con Godard fosse "come una doccia fredda. In lui avvertivo una sorta di contrasto, come se cercasse qualcosa che non riusciva a trovare. E per lui dovevamo essere disponibili in ogni momento. Non fu un rapporto facile, ma al tempo stesso mi sentii felice".

Non che ci aspettassimo qualcosa di diverso da un caratterino come quello del regista che mandò pubblicamente a quel paese un collega del calibro di Francois Truffaut: per saperne di più, comunque, qui vi lasciamo una selezione di film di Godard da recuperare assolutamente dopo la morte del regista.