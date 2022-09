Jean-Luc Godard, Gérard Darmon spezza il fiume di omaggi: 'Antisemita, odiava gli ebrei'

Jean Luc Godard è stato omaggiato in lungo e in largo nelle ore e nei giorni successivi alla sua morte, ma adesso anche le voci fuori dal coro, detrattrici dell'autore, stanno iniziando a farsi sentire.

In particolare, grande risalto in queste ore è stato dato alle parole dell'attore franco-marocchino Gérard Darmon, che intervistato dalla tv pubblica France 5 non si è tirato indietro e ha apertamente accusato Godard di antisemitismo. "Godard? Purtroppo temo che sarò un po' controcorrente nel parlare di questo signore" ha esordito Darmon durante il talk show C à Vous. "Certamente è stato il regista che è stato, anche se i suoi film non erano il mio genere, ma soprattutto vorrei ricordare che è anche stato un uomo non molto benevolo nei confronti della mia comunità, per gli ebrei in generale e per Israele in particolare".

In questi giorni è infatti tornato virale un famoso video di Godard, apertamente pro-Palestina, che suscitò non poche polemiche negli Usa nel 2010, quando venne pubblicato poco prima della consegna dell'Oscar alla carriera all'autore francese (senza dimenticare il documentario Ici et Ailleurs, che Godard realizzò con la sua compagna Anne-Marie Miéville nel 1979 e che paragonava ebrei e nazisti nei confronti del destino riservato agli arabi, suscitando non poche polemiche all'epoca della sua uscita).

"Penso di essere rimasto più colpito dalla morte della Regina Elisabetta che da quella di Godard" ha aggiunto Darmon. "Mi dovete perdonare ma non posso ammirare qualcuno che odiava a tal punto gli ebrei. Pace all'anima sua, ma non è qualcuno che apprezzo, né che ho mai amato. E' tutto ciò che ho da dire al riguardo".

Godard è morto questa settimana, il 13 settembre scorso.