Jean-Luc Godard, il documentario sul regista francese parlerà del suo suicidio assistito

Un documentario sul cineasta francese Jean-Luc Godard, uno dei maestri della Nouvelle Vague, è in lavorazione, diretto da Mitra Farahani e prodotto da Écran Noir Productions. Il film affronterà anche il delicato tema del suicidio assistito, al quale il regista ricorse nel settembre 2022 in Svizzera, all'età di 91 anni.

"Quando Jean-Luc Godard ha lasciato il mondo il 13 settembre 2022 stava seguendo una sceneggiatura scritta da lui, una morte volontaria. Da due anni lavorava ad un film intitolato Scénario, prodotto da Écran Noir Productions in co-produzione con Arte. Ripercorre il fragile programma di questi ultimi mesi di creazione. Mentre l'agonia riempie l'orizzonte, l'opera resiste fino al limite estremo. Il giorno prima della sua morte volontaria, Jean-Luc Godard rivolge le sue ultime parole alla telecamera, le ultime istruzioni per un'opera incompiuta" si legge nella sinossi ufficiale del documentario su Godard.



Jean-Luc Godard è morto lo scorso 13 settembre ricorrendo al suicidio assistito nella sua abitazione a Rolle, in Svizzera. Al momento della morte una il quotidiano francese Libération rivelò, tramite una fonte:"Non era malato, era solo esausto. È stata una sua decisione e per lui era importante che si sapesse. Si tratta di una pratica autorizzata e controllata in Svizzera".



All'ultimo Festival di Cannes è stato presentato l'ultimo film di Jean-Luc Godard, Drôles de Guerres (Phoney Wars), un film che il regista francese non ha mai finito, un cortometraggio che la kermesse transalpina ha deciso di inserire per omaggiare il grande cineasta.