Jean-Luc Godard: 5 film da recuperare assolutamente per ricordare il maestro del cinema

Purtroppo oggi 13 settembre 2022 è venuto a mancare Jean Luc Godard, tra i più grandi maestri del cinema francese, europeo e mondiale, simbolo della Nouvelle Vague e vera e propria fonte di influenza per le generazioni di cineasti successive.

Tra i tanti titoli della sua lunga e prolifica carriera, che lo ha visto operare dietro la macchina da presa anche come sceneggiatore e montatore e lontano dai set anche come critico cinematografico e teorico, vogliamo ricordare 5 film di Jean Luc Godard per ricordare Jean Luc Godard, cinque opere imprescindibili per salutare l'autore e il suo strabiliante - ancora oggi - modo di fare e concepire il cinema.

Il disprezzo : con una Brigitte Bardot più bella che mai e il grande Michelle Piccoli, ispirato ad Alberto Moravia, è la storia di un amore esasperato come la sua saturazione cromatica, nella quale reale, cinema, finzioni e malintesi si intrecciano, tutto di fronte ad un altro genio del cinema, Fritz Lang, che nei panni di sé stesso interpreta un regista pronto a girare la sceneggiatura dell'Odissea che il protagonista del film (Piccoli) deve riadattare.

: con una Brigitte Bardot più bella che mai e il grande Michelle Piccoli, ispirato ad Alberto Moravia, è la storia di un amore esasperato come la sua saturazione cromatica, nella quale reale, cinema, finzioni e malintesi si intrecciano, tutto di fronte ad un altro genio del cinema, Fritz Lang, che nei panni di sé stesso interpreta un regista pronto a girare la sceneggiatura dell'Odissea che il protagonista del film (Piccoli) deve riadattare. Il bandito delle 11 : un'opera inquieta, vibrante, bassa nel suo omaggiare i b-movie e i polizieschi ma alta nel ragionare sul linguaggio e sull'arte, in Francia venne vietata ai minori di 18 anni a causa dell'"anarchia intellettuale e morale del film nel suo insieme”. Protagonista il compianto Jean Paul Belmondo.

: un'opera inquieta, vibrante, bassa nel suo omaggiare i b-movie e i polizieschi ma alta nel ragionare sul linguaggio e sull'arte, in Francia venne vietata ai minori di 18 anni a causa dell'"anarchia intellettuale e morale del film nel suo insieme”. Protagonista il compianto Jean Paul Belmondo. Weekend : altro lavoro di rottura, scandaloso e pieno di trovate memorabili (tra le quali la carrellata più lungo della storia del cinema, in un piano sequenza di 9 minuti), e opera-spartiacque nella carriera dell'autore, prima di un maggior impegno politico post-68 (questo film arriva nel '67). Aspettatevi tanta violenza gratuita, passaggi onirici e perfino cannibalismo.

: altro lavoro di rottura, scandaloso e pieno di trovate memorabili (tra le quali la carrellata più lungo della storia del cinema, in un piano sequenza di 9 minuti), e opera-spartiacque nella carriera dell'autore, prima di un maggior impegno politico post-68 (questo film arriva nel '67). Aspettatevi tanta violenza gratuita, passaggi onirici e perfino cannibalismo. Prénom Carmen : ispirato a Carmen di Georges Bizet, il film vinse il Leone d'Oro al festival di Venezia del 1983, e fu anche omaggiato con un premio speciale della giuria per la fotografia di Raoul Coutard e il sonoro François Musy. Un'opera di pittura, nella quale Godard continua la ricerca dell'immagine perfetta ispirata alla tradizione pittorica che già aveva inseguito nel precedente Passion.

: ispirato a Carmen di Georges Bizet, il film vinse il Leone d'Oro al festival di Venezia del 1983, e fu anche omaggiato con un premio speciale della giuria per la fotografia di Raoul Coutard e il sonoro François Musy. Un'opera di pittura, nella quale Godard continua la ricerca dell'immagine perfetta ispirata alla tradizione pittorica che già aveva inseguito nel precedente Passion. Le livre d'image: l'ultimo film di Jean-Luc Godard, e in linea con la produzione dei suoi ultimi anni, opera anti-narrativa per eccellenza. Il titolo 'libro di immagini' riassume alla perfezione il collage di segmenti, dipinti e video che compongono il film, un flusso di 'visione' che è anche un puzzle che assume via via tratti sempre più politici man mano che i suoi tasselli si intersecano tra loro.

Il compito indegno di selezionare appena una manciata di titoli di Jean-Luc Godard è stato dettato dallo spazio a nostra disposizione, ma potete rimediare voi nella sezione dei commenti: diteci qui sotto qual è il vostro Godard preferito.