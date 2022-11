Jean-Claude Van Damme sugli stunt:'Sono fortunato a poterli fare!'

Nel corso di un'intervista con The Hollywood Reporter, la star action Jean-Claude Van Damme ha dichiarato di sentirsi molto fortunato nel poter fare da solo in prima persona gli stunt durante le riprese dei film, senza doversi avvalere dell'ausilio di stunt-man professionisti, come accade nella maggior parte dei casi.

"Si, sono fortunato! Penso che sia nel mio DNA" ha dichiarato Van Damme. Tuttavia, non è solo genetica. L'attore confessa di tenersi costantemente in forma con l'allenamento.



"Faccio stretching tre volte a settimana. La cosa più importante nella vita è fare stretch, perché i muscoli possono crescere e scomparire a seconda della consistenza della tua routine" ha aggiunto l'attore, protagonista lo scorso anno dell'action Netflix L'ultimo mercenario "Lo stretching dev'essere costante, e non devi essere in palestra. Puoi farlo ovunque, nel modo giusto".



L'attore racconta anche la sua quotidianità:"Abito ad Hong Kong al 75° piano e ci vuole circa un minuto per arrivare lassù. Quindi, nell'ascensore mi accovaccio e lentamente ritorno in alto mentre mi allungo nel corso del minuto. Mi allungo tutto il tempo, come un gatto. In questo momento sto andando molto bene. Sto anche assumendo molti buoni prodotti, frutta secca e ribosio, sono come una farmacia... ".



Nel futuro di Van Damme potrebbe esserci un grande film di arti marziali ma per il momento si tratta soltanto di un'ipotesi, secondo quanto ha ammesso l'attore nel corso della chiacchierata con THR.

Jean-Claude Van Damme non si ritira, come sembrava fosse possibile fino a qualche mese fa.