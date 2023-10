Jean Claude Van Damme: 'Sono più coraggioso di Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone'

Jean-Claude Van Damme è stato uno degli attori che più ha segnato il genere action nei decenni scorsi e, lungi dall’essere pronto al ritiro, ha parlato in un’intervista di quali siano i suoi progetti per il futuro e di come si senta, in un certo senso, più coraggioso dei due colleghi Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone.

Dopo aver riportato le parole di Jean-Claude Van Damme nei confronti di Vin Diesel a proposito di Fast and Furious, torniamo a parlare dell’attore belga che, parlando con il Daily Mail ha spiegato come la sua attitudine internazionale lo renda in parte differente rispetto a Schwarzy e a Sly, più legati al cinema statunitense: “Per uno come me è impossibile non lavorare. Parlo francese e un po’ d’inglese. Sto lavorando a due film francesi. Arnie e Sly sono più timorosi di lavorare a produzioni internazionali, ma io sono un giramondo. Sono stato in Azerbaijan, in Kazakistan, tutto intorno al globo. Possono essere visti come paesi pericolosi, credo, ma io sono stato accolto nel migliore dei modi”.

Nella stessa intervista l’attore ha parlato della sua rivalità con Steven Seagal, dicendosi poco preoccupato dell’opinione del discusso collega: “Non mi interessa di non piacere a Seagal. Davvero non mi interessa. Non credo ci sia un qualche tipo di problema”.

Van Damme tornerà nelle sale con ben tre progetti: Darkness of Man, Silent Kill e What’s My Name, in cui interpreterà una versione fittizia di se stesso che, a seguito di un incidente, ha perso la memoria e dovrà scontrarsi con vari nemici del passato per scoprire cosa sia successo.

In attesa di poter vedere il protagonista di Street Fighter di nuovo all’opera, vi lasciamo alle parole di Jean-Claude Van Damme a proposito dei suoi problemi con le dipendenze.