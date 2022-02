Jean-Claude Van Damme si ritira dal cinema: lo farà con un film su Jean-Claude Van Damme!

Dopo il ritiro di Ivano Marescotti, come un fulmine a ciel sereno arriva anche l'annuncio dell'addio di Jean-Claude Van Damme al mondo del cinema: ma lo farà in una maniera alquanto originale.

Deadline riporta infatti che Van Damme reciterà per l'ultima volta in What's my name?, nuovo e ultimo film della sua carriera, che sarà diretto da Jeremy Zag: similmente a quanto già fatto col film JCVD ​​di del 2008 e con la serie televisiva del 2016 Jean-Claude Van Johnson, What's my name? vedrà Van Damme interpretare un se stesso vittima di amnesia che si sveglia da un coma causato da un incidente d'auto. Per riguadagnare la sua identità, l'attore dovrà progredire attraverso una serie di combattimenti contro alcuni avversari iconici della sua carriera cinematografica, cosa che ovviamente porterà ad un'ultima epica battaglia.

"Volevo lasciare le scene ma allo stesso tempo rivisitare un'ultima volta la mia carriera, a cominciare da Bloodsport, il film che mi ha reso famoso", ha detto Van Damme a Deadline. "Voglio che questo film sia un nuovo Bloodsport, ma ad un livello più alto. Nella storia del film sono al tramonto della mia carriera, e non sono felice perché ho vissuto negli hotel negli ultimi 30 anni, il che in realtà è vero. Porteremo alcuni elementi reali della mia vita e delle mie esperienze. Sono partito dal Belgio e sono arrivato fino a Hollywood. Ho avuto successo, ho conosciuto il fallimento, mi sono rimesso in gioco. Nel film sono alla premiere del mio nuovo lavoro e boom! - un'auto mi colpisce perché sono ubriaco e non la vedo arrivare. Quando mi sveglio non ricordo più chi sono."

Al momento non è chiaro quali altri attori dei precedenti film di Van Damme torneranno nei ruoli già interpretati nei film stessi, ma tra i probabili candidati ci sono Dolph Lundgren di Universal Soldier, Michel Qissi di Kickboxer e Bolo Yeung di Double Impact. "Sono cresciuto guardando Jean-Claude" ha dichiarato il regista. "Riprodurremo alcuni dei migliori combattimenti di alcuni dei suoi più grandi film."

Un'opera sicuramente interessante che potrebbe potenzialmente configurarsi come un grande meta-addio ad una delle star del cinema action più famose di sempre. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

