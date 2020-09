Jean-Claude Van Damme ha fatto a pugni con i bodyguard di Putin? Scopriamolo insieme

Questa sera va in onda su 7 Gold Fino all'inferno, film del 1999 diretto da John G. Avildsen ed interpretato e co-prodotto da Jean-Claude Van Damme. Proprio sul protagonista di varie pellicole d'azione si sono diffuse molte storie nel corso degli anni e una di queste vuole che abbia fatto a pugni con i bodyguard di Putin.

In molti ignoreranno che il presidente russo è un fine conoscitore ed amante delle arti marziali e, intrattiene con l'attore belga una salda amicizia da ormai diversi anni tanto che, è solito invitarlo a molte delle sue cene. I tabloid hanno riferito che nel 2010 Van Damme è stato coinvolto in una rissa a mani nude con il presidente russo Vladimir Putin ma, quanto c'è di vero in questa storia?

A raccontare come sono andati realmente i fatti è stato lo stesso protagonista di film d'azione in una delle sue interviste, ammettendo di essere stato quasi fatto fuori dalle guardie del corpo del primo ministro per un malinteso.

"Quando vado in giro sono solito portare con me una piccola pochette in cui metto del burrocacao, il filo interdentale ed altri oggettini utili per la propria cura personale. Anche durante uno degli eventi organizzati da Putin ho fatto lo stesso. Durante la cena l'ho posizionata sotto la sedia e, casualmente l'ho presa quando è entrato in sala il presidente. Immediatamente sono stato accerchiato da una ventina dei suoi bodyguard che volevano farmi fuori pensando che nascondessi una pistola. Mi ci è voluto un po' per spiegare tutto".

Fortunatamente le cose sono state chiarite e Jean-Claude Van Damme non ha dovuto fare a pugni con nessuno.