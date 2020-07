Jean-Claude Van Damme presenta il suo nuovo film Netflix: 'Tanta azione e umorismo'

Jean-Claude Van Damme è pronto a sbarcare su Netflix. Secondo quanto riportato da Variety, Jean-Claude Van Damme è attualmente impegnato con le riprese di The Last Mercenary, nuova action-comedy del colosso dello streaming diretta da David Charhon (On the Other Side of the Tracks).

Nel film, Van Damme veste i panni di un misterioso ex agente segreto che deve tornare con urgenza in Francia dopo che suo figlio è stato falsamente accusato dal governo di traffico di armi e droga, a causa di un errore da parte di un troppo zelante burocrate e un'operazione di mafia.

Fanno parte del cast anche Alban Ivanov (Lucky), Assa Sylla (Mortel) e Samir Decazza (Valide), mentre alla produzione troviamo Jean-Charles Levy e Nicolas Manuel (Forecast Pictures); Olivier Albou e Laurence Schonberg (Other Angle Pictures); David Charhon, Jakéma Charhon e Eponine Maillet (Mony Films); e infine Olias Barco e Vlad Riashyn (Apple Tree).

"The Last Mercenary è un progetto incredibilmente eccitate che mi permette di affrontare un nuovo genere" ha dichiarato l'action star belga. "Sono sempre stato un fan di Jean-Paul Belmondo e spero di farmi strada nell'action comedy a modo mio. La sceneggiatura di David Charhon mettere insieme diversi elementi in modo molto efficace: una bella storia con emozione, molta azione e tanto umorismo."

Van Damme, lo ricordiamo, prossimamente interpreterà un detective in The Legend of Johnny Jones, pellicola horror che lo vedrà sulle tracce di un pericoloso serial killer. Per altri approfondimenti sulle ultime apparizioni dell'attore, vi rimandiamo alla nostra recensione di We Die Young.