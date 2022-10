Jean-Claude Van Damme non si ritira! Pronto a recitare in un nuovo film: ecco quale

Solo alcuni mesi fa Jean-Claude Van Damme ha annunciato il suo ritiro dalle scene ma ora l'attore sembra pronto a tornare in pista con un nuovo film d'azione intitolato Silent Kill che verrà presentato nei prossimi giorni all'American Film Market.

Secondo quanto riportato da Deadline la pellicola in questione diretta da Anthony Hickox seguirà la storia di quattro mercenari che trovano un eccezionale tesoro in Congo. Impossibilitati a portarlo via decidono di seppellirlo ma quando ritornano nello Stato dell'Africa centrale per spartirselo le cose per loro non andranno nel verso giusto.

Al fianco di Van Damme ci saranno Vernon Davis (Gasoline Alley), Rafael Amaya (The Lord of Skies) e Madalina Anea (Watcher) mentre tra i produttori esecuti è annoverato Andrea Iervolino che proprio a proposito del ritorno della star belga ha detto: "Una delle più grandi star del cinema d'azione di tutti i tempi, Jean-Claude Van Damme sta per tornare. La sua fanbase adorerà assolutamente questo film adrenalinico che inizia velocemente e non toglie mai il piede dall'acceleratore. È soprattutto adorerà vedere Van Damme che fa ciò che sa meglio fare".

Il passato difficile di Jean-Claude Van Damme sembra ufficialmente archiviato. Dopo anni trascorsi tra alti e bassi, abusi di droga che lo hanno messo ai margini del mondo del cinema, la star degli action movie sembra pronta a tornare in scena e a farlo alla sua maniera.