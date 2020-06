Jean-Claude Van Damme si guadagnò il primo ruolo di successo a calci

Tra le più grandi star del cinema d'azione, Jean-Claude Van Damme torna questa sera nelle tv italiane con Benvenuti nella giungla. Il film in questione è uscito nel 2013, ma il periodo di maggior successo dell'attore belga fu tra gli anni '80 e '90.

La vera svolta della sua carriera arrivò infatti nel 1987, quando dopo il licenziamento da Predator entrò in contatto con il produttore di b-movie Menhaem Golan. Durante il loro primo incontro, Van Damme iniziò a tirare calci in direzione di Golan fermandosi a pochi centimetri dal suo volto: stupito dal suo atteggiamento, il produttore lo invitò nel suo ufficio e constatò che si trattava di un attore abile, carismatico e soprattutto economico.

Golan decise così di ingaggiarlo per recitare Senza esclusione di colpi, pellicola del 1988 incentrata su un torneo di atri marziali. Oltre a fare da protagonista, Van Damme aiutò lo sceneggiatore e il montatore a tagliare e modificare alcune parti del film, che grazie ad un incasso di 65 milioni di dollari si rivelò un inaspettato successo al box office e aprì la strada alla carriera dell'attore.

Apparso l'anno scorso in We Die Young, Van Damme sarà il protagonista di The Legend of Johnny Jones, film horror che lo vedrà nei panni di un detective a caccia di un pericoloso serial killer.