Jean-Claude Van Damme, il film Netflix The Last Mercenary ricrea un suo celebre meme!

Jean-Claude Van Damme sarà il protagonista della commedia d’azione di Netflix diretta da David Charhon intitolata The Last Mercenary, che include anche un prezioso riferimento alla sua famosa ed iconica scena di ballo nel film del 1989 Kickboxer.

The Last Mercenary è stato annunciato un anno fa, Jean-Claude Van Damme interpreta Richard Brumère aka The Mist, un ex agente dei servizi segreti che si imbarca in una missione per salvare il figlio dopo che è stato falsamente accusato dal governo di traffico di armi e droga, a causa di un errore da parte di un troppo zelante burocrate.



Van Damme non è estraneo alla commedia e ai meme, la famosa scena di Kickboxer in questione vede Kurt Sloane, interpretato da Van Damme, che si ubriaca e accetta l'istruzione del suo maestro di Muay Thai di lasciare tutto se stesso sulla pista da ballo. Le mosse di Van Damme hanno fornito negli anni un modello ideale per molti meme creativi, specialmente se confrontate con le sue intense espressioni nel combattimento finale culminante dello stesso film.

Il trailer di The Last Mercenary ci mostra alcune brevi inquadrature di Van Damme che esegue le stesse mosse di Kurt Sloane, tutte con lo stesso fascino di tre decenni prima e siamo sicuri che i fan apprezzeranno questa chicca!