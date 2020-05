Jean-Claude Van Damme a caccia di un serial killer nell'horror The Legend of Johnny Jones

Come riportato da Bloody Disgusting, High Octane Pictures ha presentato ufficialmente The Legend of Johnny Jones, nuovo film horror che vedrà come protagonista Jean-Claude Van Damme nei panni di un detective sulle tracce di un pericoloso serial killer, interpretato da Robert Crayton (Ant-Man).

Questa la sinossi ufficiale: "Nato tra le case popolari del New Jersey, il giovane Johnny Jones (Robert Crayton) nella sua vita ha conosciuto solamente l'abuso e la povertà. Spinto oltre il limite, Johnny Jones subisce un crollo mentale e dà il via ad una follia omicida mai vista nella storia, lasciando una scia di morte e carneficina ovunque vada. Mentre le tensioni e gli omicidi non fanno che peggiorare, la città chiama il Detective Cutchin (Jean-Claude Van Damme) per risolvere il caso e consegnare Johnny Jones alla giustizia."

Diretto da Massimiliano Cerchi su una sceneggiatura di Tesha Clark, il film vedrà nel cast anche Danny Trejo (Machete), Kevin Sorbo (Hercules), Michael Paré (Streets of Fire), Costas Mandylor (Saw III), Tom Arnold (True Lies) e Clifton Powell (Deep Rising - Presenze dal profondo).

Le riprese del film nono sono state ancora avviate, probabilmente a causa del blocco totale delle produzioni negli Stati Uniti, ma High Octan Pictures cercherà una distribuzione in occasione dell'imminente Marché du Film di Cannes, la cui edizione 2020 si terrà online.



