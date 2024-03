Jean-Claude Van Damme in azione nel trailer del film vietato ai minori Darkness of Man

Una delle più grandi star del cinema d'azione, Jean-Claude Van Damme è pronto a tornare in azione nel suo prossimo film Darkness of Man, del quale è stato distribuito il trailer ufficiale del film vietato ai minori. L'attore è pronto a tornare sullo schermo per la gioia dei numerosi fan che seguono la carriera di Van Damme da decenni.

In Darkness of Man, Jean-Claude Van Damme interpreta Russell Hatch, un ex agente dell'Interpol caduto in disgrazia che ha giurato di proteggere il figlio di un informatore ucciso anni prima in un raid finito in disgrazia.

Il ragazzo si ritroverà in mezzo a battaglie tra gang di strada e Russell cercherà di difenderlo da chiunque cerchi di fargli del male. L'attore è uno dei volti più importanti del cinema d'azione internazionale, conosciuto anche per il suo carattere piuttosto spigoloso; ad ottobre Van Damme attaccò Vin Diesel, reo di non averlo voluto in Fast & Furious.



Il trailer del film vietato ai minori inizia subito con una sequenza di combattimento, nella quale si vede il personaggio di Van Damme affrontare a mani nude un gruppo di uomini minacciosi.

Nel corso del video, scene action si alternano ad dialoghi nei quali il protagonista ricorda al ragazzo di aver giurato a suo padre che l'avrebbe protetto da qualsiasi pericolo.



Nel cast del film anche Kristanna Loken, Emerson Min e Spencer Breslin nel ruolo di Chris, con Kirk 'Sticky Fingaz' Jones e Shannen Doherty.

Qualche mese fa, Jean-Claude Van Damme si dichiarò più coraggioso di Schwarzenegger e Stallone perché maggiormente propenso a lavorare a produzioni internazionali rispetto ai colleghi.

