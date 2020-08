Jean-Claude Van Damme, ecco alcune incredibili curiosità sull'attore di Double Impact

Questa sera va in onda sul Nove Double Impact - Vendetta finale, un film del del 1991 diretto da Sheldon Lettich, che vede Jean-Claude Van Damme nel doppio ruolo dei gemelli Chad e Alex Wagner. L'attore belga ci ha certamente riservato molte sorprese nella sua vita, dunque scopriamo insieme alcune interessanti curiosità sul suo conto.

Innanzitutto è probabile che molti non sappiamo che Van Damme non è solo un culturista ed esperto di arti marziali ma, ha praticato molti altri sport. In gioventù infatti si è dedicato alla danza classica che ha praticato per ben 5 anni per acquisire maggiore elasticità e poi, ha svolto per un certo periodo Kick Boxing, Muay Thay e Taekwondo.

Nonostante il suo fisico scultoreo, Jean-Claude Van Damme è vegetariano nonchè un fiero sostenitore dei diritti degli animali. L'attore ha avuto nel corso della sua vita moltissimi problemi legali, è stato infatti accusato nel 1992 di violenze sessuali ma, anche di gravi atti sul lavoro. Uno stuntman lo citò in giudizio accusandolo di avergli procurato la perdita di un occhio. É stato poi fermato varie volte per guida in stato di ebbrezza e, per possesso di stupefacenti.

Nonostante tutto ciò, molti sono gli amici del mondo dello spettacolo su cui può sempre contare. In particolare ha un rapporto veramente strettissimo con Chuck Norris e Sylvester Stallone, con cui ha collaborato sul set de I Mercenari 2.

In attesa di vedere o quasi certamente rivedere il film, gustatevi la nostra recensione di Double Impact - Vendetta finale.