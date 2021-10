Jean-Claude Van Damme, 60 anni e non sentirli: ecco l'allenamento della star di Kickboxer

Questa sera Jean-Claude Van Damme torna in tv con Kickboxer: retaliation, il film del 2018 diretto da Dimitri Logothetis, in cui veste ancora una volta il ruolo di Durand dopo Kickboxer - La vendetta del guerriero del 2016. Nonostante i suoi 60 anni più che suonati, l'attore continua a tenersi in formissima, scopriamo i segreti del suo allenamento.

Nel corso del primo sofferto lockdown, per ingannare il tempo, Jean-Claude Van Damme ha deciso di condividere con i suoi follower alcuni suoi segreti, rivelando che per aver un fisico invidiabile, bastano poche sessioni di allenamento con i giusti carichi di lavoro. L'attore, nei video pubblicati su Youtube, ha rivelato di fare ben pochi esercizi, che lo aiutano soprattutto per il mantenimento della tonicità e della tonicità.

Jean-Claude Van Damme dopo aver superato i suoi problemi con la droga, si è gettato a capofitto nel mondo dello sport. Il belga segue per lo più esercizi a corpo libero coadiuvati dal sollevamento pesi, soprattutto quando gli vengono fatte particolari richieste per rispecchiare eventuali caratteristiche in merito a quello che deve essere un nuovo personaggio da interpretare. Fondamentale è naturalmente una dieta appropriata, povera di carne e ricca di frutta e verdura. Non possono mancare gli omega 3, provenienti principalmente dal pesce.