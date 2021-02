Jean-Claude Carrière, è scomparso il celebre sceneggiatore di Bella di giorno

Jean-Claude Carrière, prolifico sceneggiatore e romanziere francese, candidato all'Oscar per L'insostenibile leggerezza dell'essere, Quell'oscuro oggetto del desiderio e Il fascino discreto della borghesia, è morto lunedì nella sua casa di Parigi. Aveva 89 anni. La sua famiglia ha confermato la morte per cause naturali ad AFP.

Carrière è stato un assiduo collaboratore di Luis Buñuel, scrivendo le sceneggiature di Diario di una cameriera, film nel quale ha anche interpretato il prete del villaggio, Bella di giorno, La via lattea e Il fantasma della libertà, oltre a successi internazionali e nominati agli Oscar come Quell'oscuro oggetto del desiderio e Il fascino discreto della borghesia.



In un'intervista per Storytellers, Carrière aveva parlato di quanto fosse stretto il suo rapporto con Buñuel:"Era un rapporto molto stretto. Eravamo sempre soli in qualche luogo remoto, spesso in Messico o in Spagna, a parlare francese e spagnolo, senza amici, senza donne, senza mogli. Assolutamente nessuno in giro. Solo noi due. Mangiare insieme, lavorare insieme, bere insieme per essere assolutamente ossessionati dalla sceneggiatura su cui stavamo lavorando. Ho calcolato che abbiamo mangiato insieme, solo noi due, più di 2000 volte. Il che è molto di più di quanto molte coppie possano dire".

Con oltre 75 opere prodotte, i suoi numerosi credit includono titoli quali Il tamburo di latta, Il ritorno di Martin Guerre, Valmont, Cyrano de Bergerac e Max amore mio di Nagisa Oshima. Diretto da Volker Schlondorff, Il tamburo di latta ha vinto l'Oscar al miglior film straniero e la Palma d'Oro a Cannes.

Carrière ha vinto l'Oscar al miglior cortometraggio nel 1963 e l'Oscar onorario nel 2015.



