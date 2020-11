Jay-Z produrrà un misterioso thriller per Netflix, sarà il nuovo Get Out?

Si consolida ulteriormente il rapporto di partnership tra Netflix e Jay-Z in quanto quest'ultimo è salito a bordo come produttore di un nuovo e misterioso thriller intitolato Forty Acres per conto del colosso americano dello streaming. La nuova pellicola è stata già descritta come una sorta di incrocio tra i film Scappa - Get Out e Il socio.

Jay-Z e Netflix torneranno a collaborare in termini produttivi dopo aver già unito le forze grazie a The Harder They Fall, film quest'ultimo in arrivo nel 2021 e che vede un cast di prim'ordine composto da Zazie Beetz, Idris Elba, Regina King e LaKeith Stanfield. Insieme produrranno un adattamento di Forty Acres, romanzo di Dwayne Alexander Smith descritto appunto come una sorta di incrocio tra le due pellicole succitate. Il compito di scrivere la sceneggiatura, secondo quanto riportato da Deadline, è stato affidato a Cheo Hodari Coker, già creatore di Luke Cage.

Nel romanzo seguiamo le vicende di un avvocato specializzato in diritti civili che deve lottare per la sopravvivenza quando viene invitato ad unirsi ad un’organizzazione nera d’élite con un segreto sconvolgente.

Alla produzione troveremo anche Aaron Kaplan di Kapital Entertainment e James Lassiter (quest'ultimo anche in The Harder They Fall), con lo scrittore Smith a bordo come produttore esecutivo insieme a Mike Epps, Niles Kirchner, Bill Strauss e Dana Honor. Ancora nessun cenno al probabile regista della pellicola, così come sono ancora lontane le discussioni intorno al possibile cast.

Oltre ad aver creato Luke Cage, Coler ha anche contribuito a scrivere Creed II, Lowriders e altri apprezzati film come Straight Outta Compton e All Eyez on Me. Attualmente è al lavoro anche sul sequel del film Four Brothers, film del 2005 con Mark Wahlberg.