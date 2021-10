Jay-Z e Kid Kudi spaccano in Guns go bang, nuovo brano di The Harder They Fall di Netflix

A pochi giorni dalla pubblicazione del trailer ufficiale di The Harder The Fall, il nuovo western originale in uscita sulla piattaforma di streaming on demand Netflix torna a 'mostrarsi' in 'Guns go bang', brano originale firmato da Jay-Z e Kid Kudi per la colonna sonora del film.

Jay-Z ha coprodotto il film insieme a James Lassiter, affidando regia e sceneggiatura a Jeymes Samuel: il cast include la partecipazione di un enorme roster di attori e attrici, tra cui Idris Elba, Jonathan Majors, Regina King, Delroy Lindo e LaKeith Stanfield. La colonna sonora è ora disponibile su YouTube e Spotify, con la tracklist piena di apparizioni dello stesso Jay-z e di altre star dell'hip-hop come Lauryn Hill, Jadakiss, Seal, Kid Cudi e Koffee. Per ascoltarla, qualora il video all'interno dell'articolo non dovesse essere disponibile, cliccate sul link della fonte in basso.

La trama di The Harder The Fall, lo ricordiamo, segue il fuorilegge Nat Love (Jonathan Majors), che un giorno viene a sapere che il suo nemico Rufus Buck (Idris Elba) sta per essere rilasciato di prigione: di tutta risposta riunisce la gang per rintracciarlo e vendicarsi di un torto subito in passato, e ad affiancarlo nella sua missione di morte ci saranno l'ex fiamma Stagecoach Mary (Zazie Beetz), il suo braccio destro e il suo braccio sinistro, rispettivamente l'irascibile Bill Pickett (Edi Gathegi) e il grilletto facile Jim Beckwourth (R.J. Cyler). Ma anche Rufus Buck ha compagni temibili, Trudy Smith (Regina King) e Cherokee Bill (LaKeith Stanfield), e tutti hanno un tratto comune: nessuno di loro sa perdere.

The Harder They Fall è stato distribuito nei cinema USA in anteprima dal 22 ottobre, e approderà su Netflix dal 3 novembre. Se cercate ulteriore materiale sul film, guardate le nuove foto di The Harder The Fall.