Jay & Silent Bob: Kevin Smith e Ben Affleck si riavvicinano tramite Twitter

Dopo l'allontanamento e la crisi della loro amicizia, ora sembra che la situazione si sia risolta e che Ben Affleck e Kevin Smith abbiano messo da parte i precedenti rancori dopo il deterioramento del rapporto tra il regista e la star di Hollywood. Tutto è nato dal post di Smith sulla presenza del film al Comic-Con di San Diego.

Ben Affleck ha commentato il post di Smith, nel quale il regista parlava anche di Batman, facendo pensare ad una pace in corso. Kevin Smith e Ben Affleck hanno conosciuto una crisi nella loro amicizia diversi anni fa, nonostante nessuno dei due abbia mai la reale motivazione.

Kevin Smith ne aveva parlato in un'intervista al The Daily Beast lo scorso anno:"Non mi parla da anni. No, non ho avuto sue notizie dopo l'infarto".



Kevin Smith aveva proseguito:"Dei ragazzi di In cerca di Amy ho sentito Jason Lee ma non ho avuto notizie da Ben. Va bene, forse non ne ha nemmeno sentito parlare. Penso che abbia un ruolo più importante lui nella mia mitologia di quanto lo sia io nella sua. Era in alcuni dei miei film più grandi quindi nel mio mondo è ancora una figura. Lui è diventato una grande star del cinema e un regista a tutti gli effetti. Quindi non penso di apparire nel suo radar quanto lui appare nel mio".

Ora pare che gli animi si siano calmati, a giudicare anche dal contatto fra i due su Twitter. Kevin Smith ha svelato di avere la risposta giusta per chi critica i suoi film più recenti. Per quanto riguarda Jay & Silent Bob, nel cast anche Chris Hemsworth, recentemente impegnato in Avengers: Endgame.