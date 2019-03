Jay & Silent Bob: Joey Lauren Adams torna nel ruolo di Alyssa Jones

Kevin Smith ha riportato nel cast del reboot di Jay & Silent Bob un'altra protagonista del film precedente del 2001, Joey Lauren Adams. La stessa attrice ha annunciato il suo ingresso nel cast con un'immagine postata su Twitter. Così come Kevin Smith e Jason Mewes nei ruoli di Jay e Silent Bob, anche Adams tornerà nei panni di Alyssa Jones.

Jay (Jason Mewes) e Silent Bob (Kevin Smith) sono due personaggi nati come spacciatori venticinque anni fa, fuori dal Quick Stop di Clerks, debutto alla regia per Kevin Smith. I due personaggi hanno continuato ad apparire nell'universo cinematografico di Smith, tra cui Generazione X, In cerca di Amy, Dogma, Jay & Silent Bob...Fermate Hollywood! e ovviamente Clerks II, così come nel film d'animazione Jay and Silent Bob Super Groovy Cartoon Movie.

Parteciperanno anche vecchie conoscenze come Shannon Elizabeth nel cast, insieme a Joe Manganiello e Craig Robinson.





Il nuovo film fungerà sia da remake che da reboot e sequel, e dopo il ritorno di Rosario Dawson è stato ufficializzato quello di Joey Lauren Adams, che dopo essere apparsa per la prima volta in In cerca di Amy, tornerà nel ruolo di Alyssa Jones.



Saban Films sta pianificando il lancio di Jay & Silent Bob nelle sale, con Universal Pictures Home Entertainment Group che ha acquisito i diritti per la distribuzione internazionale. Rosario Dawson sarà anche in Zombieland 2 e recita attualmente in Jane the Virgin su The CW.

Joey Lauren Adams ha recitato recentemente nella serie Still the King, terminata nel 2017.