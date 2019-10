Jay & Silent Bob ha battuto un record di Avengers: Endgame al box office

Potrà sembrare un tecnicismo, ma tecnicamente Jay and Silent Bob, il nuovo film di Kevin Smith, ha superato un record di Avengers: Endgame al box office del 2019.

Trattasi della miglior media nella settimana d'apertura, con il nuovo film della saga indipendente su Jay e Silent Bob che è riuscito a guadagnare poco più di $1 milione durante le sue proiezioni degli eventi di Fathom la scorsa settimana, salendo ad una media di ben $95.000 per schermo.

E si, è la media più alta in assoluto per il 2019. Al secondo posto c'era addirittura The Farewell di Lulu Wang, con una media di $89.000 per schermo, seguito da Jojo Rabbit di Taika Waititi con $69.911.

Non è certo una novità: nel 2013 Before Midnight, il terzo film della serie decennale dell'autore indipendente Richard Linklater, aveva sostanzialmente raddoppiato la media per schermo del grande successo di quel fine settimana, Furious 6. E se per la maggior parte delle persone appare inutile misurare il successo di un film in questo modo, vi basti sapere che la media per schermo è piuttosto precisa per tutti quei film con una distribuzione limitata, poiché individua con precisione l'efficacia con cui lo studio e gli esercenti hanno conquistato l'interesse del pubblico.

E poi è una statistica abbastanza divertente, considerata anche la passione di Kevin Smith per i cinecomics.

