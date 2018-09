Jay Oliva considera il vecchio script di The Batman 'il migliore mai letto'

Questa è una di quelle notizie che non sapremo mai come interpretare. Eh sì, perché da una lato c'è il dispiacere di non aver visto questa versione che Jay Oliva sta elogiando su Twitter, dall'altra non sappiamo ancora se la "nuova" ad opera di Matt Reeves sarà migliore o meno.

Stiamo parlando, chiaramente, di The Batman, il fantomatico nuovo progetto legato alla figura del personaggio dell'Uomo Pipistrello, annunciato da anni e ancora in fase di pre-produzione embrionale. Secondo Matt Reeves, il regista designato per portare al cinema il cinecomic, che sta lavorando al copione, le riprese dovrebbero partire entro il prossimo anno ma, al momento, non ci sono conferme ufficiali a riguardo.

Quel che sappiamo è che, in questi mesi, si sono susseguiti tanti, forse troppi rumor sul progetto. Quasi tutti incentrati sul suo protagonista, Ben Affleck, che secondo le indiscrezioni, sempre più tendenti al 'confermato', non dovrebbe interpretare Batman in questo film, sostituito da un nuovo interprete. Ma Affleck, se ricordate bene, almeno inizialmente, avrebbe dovuto anche dirigere la pellicola, ed ha firmato una sceneggiatura insieme a Geoff Johns, successivamente scartata totalmente (insieme alla sua storia) da Reeves.

In un nuovo tweet, il concept artist Jay Oliva, che ha lavorato a numerosi dei cinecomic della DC, si è lasciato andare ad una dichiarazione 'piuttosto pesante' ed importante sulla sceneggiatura di The Batman firmata da Affleck (e che mai vedremo), che potrebbe lasciare un po' spiazzati i fan di lunga data del personaggio: "Lo script originale di Affleck è il miglior script di Batman che io abbia mai letto! Ben aveva una storia cazzuta tra le mani e credo che il pubblico ed i fan l'avrebbero amata". A questo punto cosa dire... peccato? Chissà, ma aspettiamo prima di vedere il lavoro di Reeves...